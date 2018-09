Organic Garage Aktie: Die Bullen lassen nicht locker!

Die Käufer setzen derzeit alles daran, den Kurs von Organic Garage weiter zu verbessern. Dabei stoßen sie zwar immer wieder auf heftige Widerstände, bleiben bisher aber stets am Ball. Nachdem die Aktie am gestrigen Donnerstag von der Marke bei 0,27 Euro nach unten abprallte, nehmen die Bullen am heutigen Freitag schon wieder Anlauf.

Bis zum frühen Nachmittag geht es für Organic Garage ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.