Organ- und Gewebespende: Es bedarf mehr als eine Widerspruchslösung / Eine Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Gewebetransplantation zur aktuellen Debatte um die Widerspruchslösung

Hannover (ots) - Die Widerspruchslösung allein kann nach Ansichtder Deutschen Gesellschaft für Gewebetransplantation (DGFG) nicht zusteigenden Zahlen in der Organ- und Gewebespende führen. Vielmehrbestimmen strukturelle Probleme die Entwicklungen der vergangenenJahre. Diese gilt es gezielt und nachhaltig anzugehen. Während dieWiderspruchslösung bei der Entscheidungsfindung unterstützend wirkenkann, müssen insbesondere eine passende Infrastruktur und Ressourcenin den Kliniken vor Ort vorhanden sein. "Erst wenn die Prozesse inden Kliniken stimmen, können mehr Spenden realisiert werden. Andieser Stelle ist der Gesetzgeber gefragt, entsprechendunterstützende Rahmenbedingungen zu schaffen", sagt Martin Börgel,Geschäftsführer der DGFG.Positiv sieht die DGFG in diesem Zusammenhang die Gesetzesänderungzur Freistellung der Transplantationsbeauftragten. Niedersachsen hathier mit dem Ausführungsgesetz zum Transplantationsgesetz zügig undvorbildlich reagiert und berücksichtigt darin auch die Gewebespende."Wir freuen uns, schon jetzt ein steigendes Engagement derTransplantationsbeauftragten in der Gewebespende beobachten zukönnen. Neben der Organspende wird nun verstärkt auch auf dieGewebespende geschaut", sagt Börgel.Die jährlich steigenden Spendezahlen im DGFG-Netzwerk zeigendeutlich, dass Vor-Ort-Präsenz und aktive Unterstützung derEntnahmekliniken im Spenderscreening sowie die Gespräche mitAngehörigen durch geschultes Personal zum Erfolg führen. Börgelstellt fest: "Wird die Gewebespende von der Klinik gelebt und alsSelbstverständlichkeit angesehen, läuft der Prozess vorbildlich. EineGesetzesnovellierung könnte die Gewebespende in den Kliniken nocheinmal verbindlich auf den Plan rufen, was wir aufgrund von hohenEngpässen in der Versorgung mit Augenhornhäuten, Herzklappen undBlutgefäßen sehr begrüßen würden."Aus der Perspektive der Gewebespende fehlt es weniger angenereller Zustimmung in der Bevölkerung, sondern viel mehr anGesprächen innerhalb der Familien über genau dieses Thema. DieZustimmungsquote zur Gewebespende liegt seit Jahren konstant bei über30 Prozent; in 2018 zuletzt bei 38,2 Prozent. "Wünschenswert andieser Stelle ist eine Aufklärungsarbeit, die auch die Gewebespendethematisiert. Zu oft fällt diese Form der Spende hinten runter", soBörgel.Der Wille potenzieller Spenderinnen und Spender ist Angehörigenmeist nicht bekannt. Rund die Hälfte der Entscheidungen für und auchgegen eine Gewebespende wurde im vergangenen Jahr von Angehörigen aufBasis ihrer eigenen Wertvorstellungen getroffen. Gerade einmal einViertel basierte dabei auf dem schriftlich dokumentierten odermündlich geäußerten Willen der Verstorbenen. Ein Register, in dem dieEinstellung zur Organ- und Gewebespende festgehalten ist, könnteAngehörige in ihrer Entscheidung entlasten. Im Sinne einerinformierten Einwilligung bleibt bei der DGFG das ergebnisoffeneAngehörigengespräch auch in Zukunft zentrales Element im Ablauf derGewebespende. "Wie die politische Debatte auch ausgehen mag, so sorgtsie schon jetzt für eine vermehrte Auseinandersetzung mit der Organ-und Gewebespende - ein erfreuliches Zwischenergebnis", sagt Börgel.Getragen von vier Universitätskliniken und einem diakonischenKrankenhaus zeigt die Entwicklung der DGFG und ihres Netzwerks ausSpendekrankenhäusern, Gewebebanken und Transplantationszentrenwährend der vergangenen zwölf Jahre auf, wie der Spendeprozess undeine sich stets verbessernde Patientenversorgung mitGewebetransplantaten erfolgreich gelingen können. Von inzwischen 30Standorten aus wird die Gewebespende an über 90Kooperationskrankenhäusern organisiert. So spendeten 2018 2.732Menschen Gewebe. 5.517 Gewebetransplantate konnte die DGFG wiederuman Patientinnen und Patienten deutschlandweit vermitteln.Die DGFG ist eine unabhängige, gemeinnützige Gesellschaft, dieseit 1997 die Gewebespende und -transplantation in Deutschlandfördert. Auf der Basis des Gewebegesetzes von 2007 sind alleTätigkeiten und Ablaufprozesse der Gewebespende gesetzlich geregelt.Für alle Gewebezubereitungen gilt das Handelsverbot. Im Netzwerk derDGFG kooperieren zahlreiche Universitätskliniken, kommunale undkonfessionelle Krankenhäuser, aber auch große Klinikverbünde. Siealle unterstützen die Gewebespende durch die Meldung möglicherGewebespender und nehmen so ihre gesellschaftliche Verantwortung fürdie Versorgung der betroffenen Patienten wahr. Gesellschafter sinddas Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden, dasUniversitätsklinikum Leipzig, die Medizinische Hochschule Hannover,die Universitätsmedizin Rostock sowie dasDietrich-Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg.