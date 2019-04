Oreo bietet ein neues AR-Spielerlebnis in China

Shanghai (ots/PRNewswire) - Vor kurzem lancierte Oreos neuesteSpiele in China - verdrehen, schmecken, einweichen. Dies ist eineverbesserte Version des AR Spiels. AR-Spiele zogen mehr als 12Millionen Teilnehmer an und sorgten auf chinesischenMedien-Plattformen für Diskussionen.Im März lancierten Oreo und Alipay (Teil der Alibaba Gruppe)gemeinsam das AR-Spiel. Inspiriert vom klassischen Oreo-Modell -verdrehen, schmecken, einweichen. Dieses AR-Spiel enthält dreiverschiedene Funktionen. Benutzer können Alipays AR-Scan oder Oreoverwenden, um das Spiel zu aktivieren. Dank der fortschrittlichenTechnologie der Schwerkraftmessung, AR-Panorama-Technologie undkünstlicher Intelligenz bietet das Spiel ein hervorragendesBenutzererlebnis.Während der Veranstaltung lud Oreo die jungen chinesischen StarsWu Lei, Guan Xiaotong und Deng Lun ein, um das Spiel zu erleben.Durch ihre Erfahrung erfahren mehr Spieler dieses Spiel, erleben denGeist von Oreo und haben Spaß.Benutzer, die an diesem Spiel teilnehmen und zu den Top 10 zählen,erhalten von Oreo eine Limited-Goldmedaille.Viele chinesische Medien diskutieren über die Erfahrung vonHigh-Tech-Spielen. Wir bieten beliebte Prominente und limitierteAuflage reiner Goldmedaillen.Als bekannte ausländische Marke in China hat Oreo viele Fans.Diese Veranstaltung ermöglicht es chinesischen Fans, uns besser zuverstehen. Oreo und mehr junge Leute können miteinander interagieren.Die Menschen werden sich in eine so interessante Marke verlieben.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/870805/OREO_AR_game.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/870804/AR_game.jpgPressekontakt:Songhao Yang+86-130-5255-0948songhao.yang@bluefocus.comOriginal-Content von: Oreo, übermittelt durch news aktuell