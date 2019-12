Orell Fuessli: DAS sind mal Neuigkeiten!

Orell Fuessli, ein Unternehmen aus dem Markt "Kommerzielles Drucken", notiert aktuell (Stand 17:20 Uhr) mit 97.83 CHF leicht im Plus (+0.34 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist SIX Swiss Ex.

Unsere Analysten haben Orell Fuessli nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Orell Fuessli zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Hold"-Einstufung.

2. Technische Analyse: Die Orell Fuessli ist mit einem Kurs von 97,5 CHF inzwischen +1,4 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Hold". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Hold", da die Distanz zum GD200 sich auf +4,54 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Hold" ein.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Orell Fuessli aktuell 4,04. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +1,72 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Orell Fuessli bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Buy"-Bewertung.