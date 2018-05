Orell-Füssli-GV folgt dem Verwaltungsrat und lehnt Veraison-Antrag ab

Zürich (awp) - Die Aktionäre von Orell Füssli haben der Investorengruppe Veraison am Dienstag an der Generalversammlung die kalte Schulter gezeigt. Der Aktionärsantrag von Veraison für eine Statutenänderung sei "mit grosser Mehrheit" abgelehnt worden, teilt Orell Füssli am Mittwoch mit.

Der Vorstoss der Investorengruppe Veraison, die jüngsten Angaben zufolge 9,8 Prozent an Orell Füssli hält, forderte die "Gleichbehandlung der Aktionäre" und wollte ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten