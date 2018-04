Orell-Füssli-Aktionär Veraison meldet Unterstützung von Stimmrechtsberatern

Zürich (awp) - Die Investorengruppe Veraison erhält bei seinem Aktionärsantrag an der kommenden Generalversammlung von Orell Füssli offenbar Unterstützung. So würden die Stimmrechtsberater ISS und Glass Lewis das Traktdandierungsbegehren untertützen, teilt die Gruppe am Montag mit.

Wie bereits seit dem 9. April bekannt, fordert Veraison an der Generalversammlung von Orell Füssli die Einführung einer Opting-up-Schwelle von 34 Prozent. Damit soll die Gleichbehandlung ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten