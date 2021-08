Orderhaufen und Kursziele, das passt zusammen!

Liebe Leserin, lieber Leser,

in der vergangenen Ausgabe bin ich darauf eingegangen, was eine Schiebezone ist. Was noch wichtiger war der Blick hinter die Kulissen.

Damit meine ich konkret, dass sich an den Begrenzungen einer Schiebezone Kauf- und Verkaufsaufträge ansammeln.

Das Prinzip das dahinter steckt ist folgendes:

Es braucht eine gewisse Zeit, bis Anleger bemerken, dass sich ein börsengehandelter Wert in einer Schiebezone befindet. Dann ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung