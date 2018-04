Ordentliche Generalversammlung der Balluun AG bestätigt alle Anträge des Verwaltungsrats (DOKUMENT)

Zürich (ots) -- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Formatunter http://www.presseportal.ch/de/pm/115074/100814101heruntergeladenwerden -Jahresbericht 2017 genehmigt, Sämtliche Verwaltungsratsmitgliederwiedergewählt, Kapitalerhöhung beschlossen.Die Generalversammlung der Balluun AG, einem internationalführenden Social-E-Commerce-Anbieter, ist am 29. März 2018 in Zürichallen Anträgen des Verwaltungsrats gefolgt. 80 Aktionäre mitinsgesamt 31'625'672 Aktien waren anwesend, was rund 51,07% desAktienkapitals der Balluun AG entspricht.Verwaltungsratspräsident Ariel Frank Lüdi sagte: "2017 war eingutes Jahr für Balluun. Wir haben unsere strategischen Ziele erreichtund mit rund CHF 1,1 Mio. zum ersten Mal in der Geschichte vonBalluun einen siebenstelligen Umsatz auf Basis der jährlichwiederkehrenden Einnahmen (Annual Recurring Revenue ARR) erzielt.Auch im Geschäftsjahr 2018 steht das weltweite Wachstum von Balluunim Fokus. Die erfolgreiche Entwicklung in den letzten Monaten hatgezeigt, dass die White-Label Plattformen von Balluun iminternationalen B2B-Markt auf grosses Interesse stossen."Roland Kümin, CEO, ergänzte: "Balluun verfügt über eine gutgefüllte Produktpipeline. Unter anderem haben wir unsereBasistechnologie "Balluun365" relauncht und neue Lösungen fürverschiedene Branchen mit weiteren Marktplätzen aufgegleist.Die Generalversammlung der Balluun AG genehmigte den Jahresberichtund die geprüfte Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2017einstimmig. Sodann wurde dem Verwaltungsrat und der Geschäftsführungmit 99,3% der Stimmen Entlastung erteilt. Sämtliche Mitglieder desVerwaltungsrats sind mit grosser Mehrheit bis zum Abschluss dernächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt und die Ernst& Young AG, Zürich, ist für das Geschäftsjahr 2018 alsRevisionsstelle bestätigt worden. Weiter hat die Generalversammlungder Balluun AG der vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen ordentlichenKapitalerhöhung um höchstens CHF 100'000 auf bis zu CHF 719'216.13einstimmig zugestimmt.Balluun - Powering the Future of Business NetworksBalluun ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen fürSocial E-Commerce im B2B-Markt. Mit flexiblenSoftware-as-a-Service-Lösungen (SaaS) unterstützt Balluun denweltweiten B2B-Handel rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr mitbranchenspezifischen digitalen Marktplätzen. Balluun ermöglicht esGrosshändlern, Einzelhändlern, Lieferanten, internationalen Brandsund Einkäufern jederzeit miteinander zu kommunizieren und effizientGeschäfte zu tätigen. Mit Hauptsitz in Zürich und eigenenNiederlassungen in den USA, im Silicon Valley und in New York,Hongkong, Lausanne und London arbeitet Balluun eng mit derinternationalen B2B-Community zusammen. Balluun verfügt über eineleistungsfähige Technologie, eine offene und skalierbare Cloud-Lösungsowie eine weltweite Marketing- und Supportorganisation. IhreSocial-E-Commerce-Plattform "Balluun365" ermöglicht es, einfach undkostengünstig digitale Marktplätze mit einer vollständig integriertensozialen Architektur aufzubauen und beliebig zu skalieren. Mit einemdreistufigen System, einer lebendigen Social Community, einemdedizierten digitalen Showroom und einer state of the artTransaktionsebene unterscheidet sich "Balluun365" deutlich vonlinearen E-Commerce-Lösungen. www.balluun.comPressekontakt:Laura Mattiucci+41 44 396 38 33lauram@balluun.comwww.balluun.comOriginal-Content von: Balluun AG, übermittelt durch news aktuell