Orchid Island Capital: Was macht der Markt?

An der Heimatbörse New York notiert Orchid Island Capital per 08.03.2019, 03:58 Uhr bei 6,63 USD. Orchid Island Capital zählt zum Segment "Diversifizierte Finanzwerte".

Unsere Analysten haben Orchid Island Capital nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Orchid Island Capital derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 7,2 USD, womit der Kurs der Aktie (6,66 USD) um -7,5 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 6,79 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -1,91 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".

2. Dividende: Orchid Island Capital hat mit einer Dividendenrendite von 14,37 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (5,06%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der ""-Branche beträgt +9,31. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Orchid Island Capital-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Orchid Island Capital in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Orchid Island Capital wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Hold"-Rating.