Orcan Energy gelingt mit Joint Venture für Energieeffizienzlösungen der Markteintritt in Asien und Afrika / Bereits über 80 Aufträge für efficiency Packs in den ersten Wochen (FOTO)

München (ots) -Das CleanTech Unternehmen Orcan Energy AG, führender Anbieter füreffiziente Energielösungen zur Verstromung von Abwärme, weitet seineAktivitäten in Asien und Afrika deutlich aus. Zur raschen Expansionin diese Märkte hat die Orcan Energy AG ein Joint Venture mit TamarVPower Energy Fund* gegründet, der von zwei chinesischen GlobalPlayern finanziert und gemanagt wird. Damit ist es dem jungenHightech-Unternehmen gelungen, kompetente Partner mit hervorragendemMarktzugang und großer Finanzkraft von seiner Technologie zuüberzeugen und für die Erschließung attraktiver Märkte fürAbwärmeverstromung zu gewinnen."Für Orcan Energy ist die neue Partnerschaft eine riesige Chance",sagt Andreas Sichert, CEO von Orcan Energy. "Bereits nach wenigenWochen konnten wir zusammen mehr als 80 unserer efficiency Packserfolgreich vermarkten. Dies zeigt die enorme Dynamik des asiatischenRaums mit seinen aufstrebenden Unternehmen. Gemeinsam mit unserenPartnern und den neuen Referenzprojekten können wir den Durchbruchunserer Technologie auch in anderen Regionen erreichen." Die OrcanEnergy AG wird im Rahmen der ersten Bestellung efficiency Packsliefern, die in einem Standardcontainer verbaut sind. Diese fertigenModule können mit geringem Aufwand an bestehende Stromaggregateangeschlossen werden, um bei gleichem Kraftstoffverbrauch rund 8Prozent mehr Strom zu erzeugen. Weitere Bestellanfragen liegenbereits vor.Das Joint Venture verfügt über die unbefristete Lizenz, efficiencyPacks in Asien und Afrika zu produzieren, zu vertreiben und zubetreiben. Inhaber der Patente bleibt die Orcan Energy AG.Mit dem Eintritt in die genannten Schlüsselmärkte kommt OrcanEnergy dem Ziel einer weltweit effizienteren Abwärmenutzung einengroßen Schritt näher. Insbesondere in China als einem der größtenEnergiekonsumenten in der Welt, ist das derzeit noch weitestgehendbrach liegende Potenzial zur Gewinnung von Strom aus Abwärme enorm.Gleichzeitig gibt es in China den konsequenten Willen zum Umdenkenund zur Einleitung einer Energiewende. Dies haben auch Orcan`sPartner erkannt. Im laufenden Geschäftsjahr 2018 ist der Verkauf vonmehreren hundert efficiency Packs geplant."Der asiatische Raum als Ort mit enormem Energiehunger und denmeisten Prozessindustrien weltweit ist von großer Bedeutung für OrcanEnergy. Die beiden global operierenden und finanzstarken Partner, dieden Fond unterstützen, bieten einen perfekten Zugang zu denSchlüsselindustrien für eine schnelle und breite Skalierung vonOrcan-Produkten in China und dem gesamten asiatischen Raum," sagt Dr.Andreas Sichert.Zhang Qisheng, CEO des neuen Joint Ventures, fügt hinzu: "Wir sindüberzeugt von der Perspektive dieses Joint Ventures. Die ORC-Lösungenvon Orcan Energy sind echte Multitalente. Sie sind derzeit dieeinzigen, im niederen Temperaturbereich einsetzbaren Lösungen undkönnen überall dort implementiert werden, wo Abwärme entsteht, alsoin der Industrie, Mobilität, Geothermie, Schiffe und Civil Useage.Der chinesische Markt bietet dafür ein enormes Potenzial."Über Orcan Energy AGOrcan Energy AG ist ein europaweit führendes CleanTechUnternehmen, das effiziente Energielösungen zur Verstromung vonAbwärme auf der ORC-Technologie (Organic-Rankine-Cycle) anbietet.Orcan Energy AG wurde 2008 von den Physikern Dr. Andreas Sichert, Dr.Andreas Schuster und Richard Aumann mit dem Ziel gegründet,Unternehmen aus unterschiedlichen Industriesparten eine einfache,kostensparende und effiziente Energielösung anzubieten, die dasenorme Energiepotenzial ungenutzter industrieller Abwärmequellenerschließt. Orcan Energy AG betreibt derzeit 70 Anlagen in Europa undist damit der größte Anbieter im Nieder-Temperatur-Sektor. OrcanEnergy AG beschäftigt 60 Mitarbeiter und hat seinen Sitz in München.*Über Tamar VPower Energy FundDer gemeinsam von der CITIC Pacific und der VPower Groupgegründete und gemanagte Tamar VPower Energy Fund zielt aufwachstumsstarke Investitionsmöglichkeiten im Energiesektor ab, die imZusammenhang mit der One Belt, One Road Initiative der chinesischenRegierung stehen.Die VPower Group ist hauptsächlich im Geschäft fürSystemintegration tätig, wo sie gas- und dieselmotorengetriebeneStromerzeugungsaggregate entwickelt, integriert und verkauft, wobeidas proprietäre Systemdesign sowie die proprietäreIntegrationskompetenz der Gruppe zum Einsatz kommt. Außerdem ist sieim IBO-Geschäft tätig, bei denen VPower in Kraftwerke investiert, siebaut oder vermietet, um Strom in die jeweilige Region zu liefern.VPower ist damit einer der weltweit führenden Anbieter vonStromerzeugungslösungen und der größte private Besitzer und Betreibervon dezentralen, gasbefeuerten Stromerzeugungsanlagen in Südostasien.Weitere Informationen finden Sie auf www.vpower.comCITIC Pacific ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft vonCITIC Limited (Stock Code: 267.HK). Zu den Kerngeschäften gehören dieSpezialstahlerzeugung und die Energieinfrastruktur- sowieImmobilienentwicklung. CITIC Pacific ist Mehrheitsaktionär von zweiUnternehmen, die an der Börse in Hongkong notiert sind, nämlich DahChong Hong Holdings Limited (1828.HK) und CITIC Telecom InternationalHoldings Limited (1883.HK). CITIC Limited ist eines der größtenKonglomerate Chinas, das im In- und Ausland tätig ist. Pressekontakt:
Nina Epping
Orcan Energy AG
T: 0177/2201949
nina.epping@orcan-energy.com

Original-Content von: Orcan Energy AG, übermittelt durch news aktuell