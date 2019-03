Orcan Energy mit Weltpremiere: Erster ORC-Anlagenpark in Myanmar (FOTO)

Finanztrends Video zu



München (ots) -Orcan Energy, führender Hersteller von Energieeffizienzlösungenauf Basis der bewährten Organic Rankine Cycle (ORC) Technologie,erreicht zusammen mit seinem Joint-Venture Partner VPower einenbedeutenden Meilenstein: Im südostasiatischen Myanmar wurde jetztweltweit erstmalig ein 90 Megawatt Kraftwerkspark mit 70ORC-Produkten der zweiten Generation aufgebaut und in Betriebgenommen. "Für Orcan Energy bedeutet diese Installation einenRiesenschritt hin zur effizienten und nachhaltigen Stromerzeugung mitMotoren", sagt Dr. Andreas Sichert, Gründer und Vorstandvorsitzenderder Orcan Energy AG.Die 70 efficiency PACKs der Klasse eP P 050.100 wurden mit 70Gasmotoren zu je 1.5 Megawatt zur Stromerzeugung gekoppelt, um ausderen Abwärme zusätzliche, emissionsfreie und günstige elektrischeEnergie zu erzeugen. Der gewonnene Strom wird direkt in das regionaleStromnetz eingespeist. Die VPower Group konnte mit dem deutlichwirtschaftlicherem und saubererem Kraftwerkspark aus Gasmotoren undefficiency PACKs die Ausschreibung des Betreibers gewinnen. DerBetreiber vor Ort verbraucht so deutlich weniger Gas und produziertmehr Strom. Die 70 installierten efficiency PACKs produziereninsgesamt 40 Megawattstunden Strom pro Jahr aus der Abwärme derMotoren und damit genug Elektrizität um rund 25.000 Haushalte vor Ortmit Strom zu versorgen. Somit ziehen alle Parteien aus dieserWin-Win-Situation einen Vorteil.Qisheng Zhang, CEO des Orcan Joint Ventures, erklärt: "DieEnergiewirtschaft in China ist im Wandel. Durch den dramatischsteigenden Energiebedarf steht die Verbesserung der Energieeffizienzan erster Stelle. Die Lösungen von Orcan Energy helfen, die Effizienzvon Stromerzeugungsanlagen ab sofort erheblich und zuverlässig zuverbessern.""Der erstmalig großflächige Einsatz von ORC-basiertenAbwärmelösungen ist nicht nur für Orcan Energy ein Meilenstein,sondern für die gesamte ORC-Technologie. VPower hat es vorgemacht:Die Kombination von Stromerzeugungsaggregaten und Abwärmelösungensteigert die Effizienz der Stromerzeugung deutlich und wird zukünftignicht mehr wegzudenken sein. Das gilt für aufstrebende Länder wieChina ebenso wie für westliche Industrienationen", kommentiert Dr.Andreas Sichert das Projekt.Die ORC-Technologie von Orcan Energy funktioniert in ähnlicherWeise wie traditionelle Dampfturbinen: Thermische Energie wird inmechanische Energie und mittels eines elektrischen Generators inelektrische Energie umgewandelt. Im Vergleich zur traditionellenDampfturbine, die als Arbeitsmittel Wasserdampf verwendet, wird beider ORC Technologie ein organisches Arbeitsmittel mit niedrigeremSiedepunkt eingesetzt.Orcan Energy fertigt seine efficiency PACKs in Serie und greiftbei der Produktion ausschließlich auf bewährte Standardkomponentenzurück. Dadurch sind Orcan Produkte deutlich günstiger alsORC-Anlagen anderer Anbieter und zeichnen sich durch einen stabilenund wartungsarmen Betrieb der Lösungen aus.Über Orcan EnergyOrcan Energy AG ist Europas führendes CleanTech Unternehmen, daseffiziente Energielösungen auf Basis derOrganic-Rankine-Cycle-Technologie zur Verstromung von Abwärmeentwickelt, herstellt und vertreibt. Orcan Energy AG wurde 2008 vonDr. Andreas Sichert, Dr. Andreas Schuster und Richard Aumann mit demZiel gegründet, Unternehmen aus unterschiedlichen Industriesparteneine einfache, wirtschaftliche und effiziente Energielösunganzubieten, die das enorme Energiepotenzial ungenutzter industriellerAbwärmequellen erschließt. Kunden von Orcan Energy profitieren vonsauberem Strom zu den günstigsten Stromgestehungskosten weltweit.Angesichts des enormen globalen Abwärmepotenzials versteht sich dasUnternehmen als wichtigen Spieler in der Energiewelt von morgen.Orcan Energy AG hat bisher 200 Anlagen in die ganze Welt verkauft.Damit sind die efficiency PACKS von Orcan Energy die meistgenutzteAnlage im Nieder-Temperatur-Sektor weltweit. Für die Erschließungneuer Absatzmärkte in Asien hat Orcan Energy ein Joint Venture mitder VPower Group International Holdings LTD, Chinas führendemUnternehmen für integrierte Stromerzeugungsanlagen und derfinanzstarken CITIC Pacific Ltd gegründet. Orcan Energy AGbeschäftigt 60 Mitarbeiter und hat seinen Sitz in München.Pressekontakt:Nina EppingPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitOrcan Energy AGT: 0177/2201949nina.epping@orcan-energy.comOriginal-Content von: Orcan Energy AG, übermittelt durch news aktuell