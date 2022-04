Orcadian Energy-Aktie: Das sind die Gründe für den Kurssprung!

Seit der Bekanntgabe des Updates bezüglich des Ölprojekts „Pilot“ ist der Aktienkurs des Pennystocks bereits um 42 % gestiegen. Damit markiert der Kurs heute morgen ein neues Allzeithoch bei 0,59 €.

Das Kerngeschäft des Unternehmens besteht in der „umweltfreundlichen und sauberen“ Ölförderung in der Nordsee. Dazu greift Orcadian Energy auch auf Windenergie zurück, was das Projekt des Unternehmens nach eigenen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung