Orbit Energy Ltd und Shell Energy Europe Ltd geben Fünfjahresvertrag bekannt

London (ots/PRNewswire) -Orbit Energy Ltd, ein interessanter Neuanbieter im Strom- undGasmarkt in Großbritannien (GB), stimmte einem exklusivenFünfjahresvertrag mit Shell Energy Europe Ltd zur Bereitstellungseiner Strom-, Gas- und Umweltprodukte bekannt.Der Vertrag ermöglicht Orbit Energy, sein Rohstoffpreisrisikoabzusichern und sich wettbewerbsfähige Energiepreise für seine Kundenzu sichern, um ein beschleunigtes Wachstum im Jahr 2018 zuermöglichen."Mit Shell Energy Europe als zusätzlichem strategischenHandelspartner können wir unseren Kunden ab dem ersten Tag stabilePreise und Sicherheit anbieten. Diese Partnerschaft ist einkritischer Meilenstein, der nachhaltiges Wachstum durchkontinuerliche Versorgung aller Kunden von Orbit Energy unterstützt",meinte Tim Szakacs, Mitgründer und CEO von Orbit Energy."Orbit Energy ist eine spannende neue Möglichkeit für Shell EnergyEurope Ltd., da es unser anhaltendes Engagement zeigt,Partnerschaften mit erfahrenen Management-Teams, die Erfolge imEnergieversorgungsmarkt nachweisen können, einzugehen", so MichaelSiddique, Manager für Structured Energy Transactions bei Shell EnergyEurope Ltd.Orbit Energy bietet eine sichere und leichte Online-Anmeldung undliefert eine erschwingliche Strom- und Gasversorgung in ganz GB.Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Orbit Energy:http://www.orbitenergy.co.uk.INFORMATIONEN ZU ORBIT ENERGYOrbit Energy liefert im Rahmen der deregulierten Energiemärkte inGroßbritannien Strom und Gas an Hausbesitzer und kleine Unternehmen.Das Unternehmen ist ein Joint Venture der Unternehmen Energy GlobalInvestments aus Australien und Genie Energy aus den USA.INFORMATIONEN ZU SHELL ENERGY EUROPE LTDShell Energy Europe Ltd ist einer der größten Energieversorger undein führender Vermarkter und Händler von Energierohstoffen,einschließlich Gas, Strom und Umweltprodukten. Der Hauptsitz vonShell Energy Europe Ltd befindet sich in London.Pressekontakt:Tim SzakacsChief Executive OfficerTel.: +44(0)-207-030-4914E-Mail: tim@orbitenergy.co.uk