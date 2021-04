Orbis Technologies kündigt die Übernahme von InfoPros an

Weitere Suchergebnisse zu "Orbis":

Annapolis, Maryland (ots/PRNewswire) - Orbis Technologies, Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3140418-1&h=1488155557&u=https%3A%2F%2Fwww.orbistechnologies.com%2F&a=Orbis+Technologies%2C+Inc.), ein weltweit führender Anbieter von Component Content Management Software (CCMS), Dienstleistungen und Lösungen, gab die Übernahme von InfoPros bekannt, einem der führenden Content-Entwickler für amerikanische Unternehmen.Das kombinierte Unternehmen behält den Namen Orbis Technologies, Inc. (Orbis) und seinen Hauptsitz in Annapolis, Maryland. Orbis nimmt sofort eine marktführende Position im globalen Enterprise Content- und Informationsmanagement ein, mit Produkten und Lösungen, die weltweit eingesetzt werden."Der Zusammenschluss von Orbis und InfoPros bringt zwei Marktführer zusammen, um Unternehmen eine neue Möglichkeit zu bieten, ihre Inhalte zu verwalten", so Brian Ippolito, Präsident & CEO von Orbis. "Es geht darum, einen Mehrwert zu schaffen und die Kosten für unsere Kunden zu senken, und die Orbis-Suite von Component-Content-Management-Softwareprodukten und -Dienstleistungen tut genau das und erleichtert unseren Kunden die Entwicklung und Bereitstellung von Inhalten, die für den täglichen Betrieb ihres Unternehmens so wichtig sind."InfoPros mit Sitz in Colorado konzentriert sich auf die Entwicklung von technischer Dokumentation, eLearning, 3D-animierten Inhalten und anderen Dokumentations- und Schulungsinhalten für die Fortune 500 mit Niederlassungen in den gesamten USA. "Indem wir Teil der Orbis-Organisation werden, skalieren wir sofort, um mit Unternehmen auf der ganzen Welt zu arbeiten", sagte Bernie Schneider, Präsident von InfoPros und jetzt SVP of Client Services bei Orbis. "Die Möglichkeit, nicht nur die Inhalte zu erstellen - eLearning, Produktdokumentation, Online-Lösungen - sondern diese Inhalte auch mit der Orbis RSuite CCMS-Plattform zu verwalten und zu veröffentlichen, erweitert den Wert, den wir unseren Kunden bieten, erheblich."Das kombinierte Unternehmen kann auf die Unterstützung von Kunden in 20 Ländern zurückblicken, mit einer Kundenliste, die Fortune 500-Unternehmen sowie militärische und andere Regierungsorganisationen umfasst. Orbis hat Niederlassungen in den USA sowie in Australien und Indien.Informationen zu Orbis Technologies, Inc.Orbis Technologies, Inc. ist ein etablierter Weltmarktführer bei der Bereitstellung innovativer Technologien für Unternehmen von Fortune 500 bis zur US-Bundesregierung. Wir sind der einzige Global Content Managed Service Provider - Content Creation Services und Content Plattformen - alles in einem Unternehmen. Orbis hat seinen Hauptsitz in Annapolis (Maryland) mit Niederlassungen in Audubon (Pennsylvania), Orlando (Florida), Colorado Springs (Colorado), Durham (North Carolina), Milwaukee (Wisconsin) und Rochester (New York) sowie Tochtergesellschaften in Chennai, Indien, und Sydney, Australien.Pressekontakt:Andrew Hughes,ahughes@orbistechnologies.com, (443) 569-6706Original-Content von: Orbis Technologies, übermittelt durch news aktuell