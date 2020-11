Orbis AG Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Weitere Suchergebnisse zu "Orbis":

Orbis ist, wie in den vorangegangenen Jahren, mit einer guten Auftragslage und Auslastung der Beraterkapazitäten ins Jahr gestartet. Die Akquise zahlreicher Projekte und Neukunden sowie die Gewinnung verschiedener Folgeprojekte bei bestehenden Kunden führten zu einer positiven Entwicklung. Aufgrund der Erstkonsolidierung der Beteiligungen an Data One und Dialog konnte der Umsatz im 1. Halbjahr um 17,3% auf 41,5 Mio € gesteigert werden.

