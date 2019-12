Orban sieht in Klima-Kompromiss Teilerfolg für Ungarn

BUDAPEST/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban sieht im jüngsten Klima-Kompromiss des Brüsseler EU-Gipfels einen Teilerfolg für sein Land.



Die Zurückdrängung der Erderwärmung habe einen hohen Preis, sagte der rechts-nationale Politiker in einem Video, das er am Freitag auf seine Facebook-Seite stellte. "Wir haben die Möglichkeit geschaffen, dass die später abzuschließenden Klima-Abkommen so beschaffen sind, dass nicht die armen Länder, nicht die armen Menschen den Preis bezahlen", erklärte er.

Diese Abkommen sollten beinhalten, dass den nach 2004 beigetretenen mittel- und osteuropäischen EU-Mitgliedsländern keine Entwicklungsfonds entzogen werden, dass zur Nutzung der Atomenergie ermutigt wird und dass die Lebensmittel- und Treibstoffpreise für die Menschen in diesen Ländern nicht steigen. "Wir haben noch nicht gesiegt, aber wir haben die Chancen für einen späteren Sieg geschaffen", sagte Orban.

Auf dem Brüsseler Gipfel hatten sich die EU-Staaten in der Nacht zum Freitag grundsätzlich auf das Ziel eines klimaneutralen Europas bis 2050 geeinigt. Der Kompromiss lässt allerdings noch viele Fragen offen. Auch sieht er eine Sonderregelung für Polen vor, dem beim Erreichen des Ziels ein unterschiedliches Tempo zugestanden wurde. Dieses Land ist von Kohleenergie besonders abhängig./gm/DP/eas