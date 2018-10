Orb Media berichtet über persönliche und wirtschaftliche Auswirkungen weltweiter Überschwemmungen, eine Folge des Klimawandels

Neuer Bericht des internationalen Klimarats der UN (IPCC)bestätigt katastrophale Folgen des steigenden Meeresspiegels, Appellzu schnellem, tiefgreifendem und radikalem UmdenkenWashington (ots/PRNewswire) - Ein neuer Bericht(https://orbmedia.org/underwater) von Orb Media Inc. beleuchtet diekatastrophalen weltweiten Folgen steigender Meeresspiegel undextremer Regenfälle. Neue Forschungsergebnisse lassen daraufschließen, dass die Folgen von Überschwemmungen für Menschen undWirtschaft bereits viel gravierender und nachhaltiger sind alsbislang angenommen.Weltweit sind Überschwemmung die am häufigsten auftretendeNaturkatastrophe(https://www.unisdr.org/we/inform/disaster-statistics).Wirtschaftsexperten arbeiten mit Hochdruck an der Einschätzung derlangfristigen Folgen auf weltweite Lieferketten, nationale BIP,Haushaltseinkommen und Ungleichheit, während die Auswirkungen vonÜberschwemmungen durch den Klimawandel nicht mehr zu übersehen sind.40 Prozent der Weltbevölkerung (http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/methodology_sheets/oceans_seas_coasts/pop_coastal_areas.pdf) leben heute 100 oder weniger Kilometer von der Küsteentfernt, und die Zahl steigt. Die Wechselwirkung zwischen dieserVerstädterung und dem Klimawandel und einer maroden Infrastrukturverschärft die Intensität und den Schaden durch Überschwemmungen."Wenn wir nur die direkten Kosten einer Überschwemmung inZusammenhang mit den unter Wasser stehenden Häusern, den Preis derfinanziellen Hilfe und die Kosten zur Reparatur der Infrastruktur undähnliches heranziehen, dann übersehen wir möglicherweise enormeversteckte Kosten in Verbindung mit diesen Überschwemmungen", erklärtProfessor Amir Jina, University of Chicago.Der größte Schaden für Wirtschaft und Menschen, den jedekatastrophale Überschwemmung anrichtet, betrifft dieOpportunitätskosten. Vor diesem Hintergrund will Orb Media dasBewusstsein schärfen für die Kosten in Zusammenhang mit dem Verlustvon Existenzgrundlage, Einkommen und anderen Lebensperspektiven.Orb Media ist Partner des Orb Media Network (OMN), eine Gruppeglobaler Themen setzende Medien, die in kollaborativer AnstrengungBeiträge gleichzeitig veröffentlichen, um den globalen Dialog überkritische Themen zu katalysieren und Regierungen, Industrie,Forscher, Zivilgesellschaft und Öffentlichkeit für wichtige Themen zusensibilisieren.Zu den OMN-Mitgliedern gehören: South China Morning Post (China),Die Zeit (Deutschland), Channels (Nigeria), Dhaka Tribune(Bangladesch), Folha de São Paolo (Brasilien), The Hindu (Indien),Tempo Media Group (Indonesien), eNCA (Südafrika), La Nación(Argentinien), El Comercio (Peru), SVT (Schweden), El Pai?s(Uruguay), Mail & Guardian (Südafrika), El Tiempo (Kolumbien), BBC(Vereinigtes Königreich), Cadena SER-Prisa (Spanien), CBC (Kanada),YLE (Finnland).Informationen zu Orb MediaOrb Media ist ein gemeinnütziger Journalistenverband, der über dieThemen berichtet, die für Milliarden von Menschen auf der ganzen Weltrelevant sind. Orb Media führt eigene Recherchen, Datenanalysen,Vor-Ort-Berichterstattung und die engagierte Öffentlichkeit zusammen,um Themen setzende Storys über die Herausforderungen zu produzieren,denen wir uns als eine Welt gemeinsam stellen müssen.Orbmedia.org/underwater (https://orbmedia.org/underwater).Pressekontakt:Lara Klinelarak@orbmedia.org202-905-8370Video - https://mma.prnewswire.com/media/765709/Orb_Media_Underwater_Explainer_Video.mp4Original-Content von: Orb Media, übermittelt durch news aktuell