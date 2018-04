Orascom verkauft 18,2 Mio Aktien der Tochter ODE – Verkaufserlös 33,5 Mio Fr.

Zürich (awp) - Der Immobilienentwickler Orascom Development (ODH) hat 18,2 Millionen Aktien der börsenkotierten ägyptischen Tochtergesellschaft Orascom Development Egypt (ODE) an eine strategische Investorengruppe verkauft. Der Verkaufserlös von rund 33,3 Millionen Franken werde dafür eingesetzt, um die Expansionspläne der Gruppe in Oman und Montenegro zu finanzieren, teilte die Gesellschaft am Montag mit. Der Name der Investorengruppe wird nicht genannt

Der Verkauf wurde ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten