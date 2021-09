Orascom Development: Was wird sich hier jetzt tun?

Der Kurs der Aktie Orascom Development steht am 25.09.2021, 02:24 Uhr an der heimatlichen Börse SIX Swiss Ex bei 11 CHF. Der Titel wird der Branche "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien" zugerechnet.

Wie Orascom Development derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 6 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 25,63 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Orascom Development damit 23,13 Prozent über dem Durchschnitt (2,49 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 25,44 Prozent. Orascom Development liegt aktuell 0,19 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Orascom Development verläuft aktuell bei 10,88 CHF. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Hold", insofern der Aktienkurs selbst bei 11 CHF aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +1,1 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 11,38 CHF angenommen. Dies wiederum entspricht für die Orascom Development-Aktie der aktuellen Differenz von -3,34 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Orascom Development führt bei einem Niveau von 58,82 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 57,89 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

