Orascom Development Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

An der Börse SIX Swiss Ex notiert die Aktie Orascom Development am 13.05.2022, 14:17 Uhr, mit dem Kurs von 8.6 CHF. Die Aktie der Orascom Development wird dem Segment "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Orascom Development nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Orascom Development für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Orascom Development für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Orascom Development insgesamt ein "Hold"-Wert.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Orascom Development beläuft sich mittlerweile auf 10,48 CHF. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 8,6 CHF erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -17,94 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 9,12 CHF. Somit ist die Aktie mit -5,7 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

3. Dividende: Orascom Development schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Hotels Restaurants und Freizeit auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,41 % und somit 2,69 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,1 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".