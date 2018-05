Orascom DH verkauft ägyptisches Hotel für 50 Millionen US-Dollar

Altdorf (awp) - Der Immobilienentwickler Orascom Development (ODH) hat in Ägypten den Verkauf eines Hotels für 50 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Dies sei Teil der Strategie, sich von Nicht-Kernaktiva zur Bilanzverbesserung zu trennen, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Käufer des Hotels "Citadel Azur" in Sahl Hashish ist die Pickalbatros Group.

Der Verkauf führt den Angaben zufolge zu einem Barerlös von 32 ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten