Orascom DH arbeitet in Taba Heights mit Reiseveranstalter Itaka zusammen

Altdorf/Kairo (awp) - Der Immobilienentwickler Orascom DH hat mit Itaka eine Übereinkunft für Taba Heights auf der Sinai-Halbinsel in Ägypten geschlossen. Der polnische Reiseveranstalter werde den Flughafen der Destination ab November zwei Mal wöchentlich anfliegen, teilte die Gesellschaft des ägyptischen Investors Samih Sawiris am Montag mit. In der Periode zwischen November 2018 und Mai 2019 sollen aus der Zusammenarbeit 10'500 Übernachtungen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten