"Orangentage": Tschechisch-deutsch-slowakische Koproduktion kommt in die Kinos (FOTO)

Leipzig (ots) -Erste Liebe, Pferde und jede Menge Probleme: DieTeenagergeschichte "Organgentage" ist ab Donnerstag, 30. Mai 2019, imKino zu sehen. Der MDR ist einer der Ko-Produzenten der Verfilmungdes gleichnamigen Romans von Iva Procházková. Gedreht wurde im Sommer2018 an der deutsch-tschechischen Grenze.Der Kinder- und Familienfilm erzählt vom vierzehnjährigen Darek,der mit seinem arbeitslosen Vater und seiner behinderten SchwesterEma in einem Dorf an der deutsch-tschechischen Grenze lebt. Seit demTod seiner Mutter kümmert er sich liebevoll um seine kleineSchwester. Als er sich in die nach Orangen duftende Hanna verliebt,scheint endlich wieder ein wenig Licht in sein Leben zu kommen. Auchseinem Vater geht es besser, als er anfängt, mit Pferden zu handeln -bis Darek eines Tages das Geheimnis seines Vaters aufdeckt."Orangentage" wurde im vergangenen Sommer an derdeutsch-tschechischen Grenze im Lausitzer Gebirge sowie im Erzgebirgegedreht. Autorin Iva Procházková, die in Tschechien und imdeutschsprachigen Raum zu den erfolgreichsten Kinder- undJugendbuchautorinnen gehört, hat auch das Drehbuch geschrieben. Regieführte Ivan Pokorný.Die Hauptrollen sind besetzt mit Tomás Dalecký als Darek und derDresdner Nachwuchsschauspielerin Emilie Neumeister als Hanna. Sie waru.a. in TV-Produktionen wie "Wolfsland" und "Trauung mitHindernissen" zu sehen. Dareks Vater wird von dem in Tschechien sehrpopulären Schauspieler Stanislav Majer gespielt und der deutschePferdehändler Uli von Steffen Groth. Die Rolle von Dareks FreundJonas hat der Dresdner Anton Petzold übernommen, der u.a. durchKinderfilme wie "Rico, Oskar und das Herzgebreche" bekannt wurde."Orangentage" ist eine internationale Koproduktion zwischen dertschechischen Produktionsfirma "Daniel Severa Production", derErfurter Produktionsfirma "Kinderfilm", der slowakischenProduktionsfirma Trigon Production, dem öffentlich-rechtlichenTV-Sender Tschechiens Česká Televize, dem MitteldeutschenRundfunk und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Slowakei RTVS -Rozhlas a Televízia Slovenska. Gefördert von der TschechischenFilmförderung (SFK), der Mitteldeutschen Medienförderung (MDM) unddem Audiovisuellen Fond der Slowakei (Audiovizuálny Fond).Ausführender und federführender Produzent auf deutscher Seite ist dieKinderfilm GmbH. Die Leitung der Produktion beim MDR hatte AnkeLindemann, die redaktionelle Verantwortung Christa Streiber-Aurich.Die Fernsehfassung von "Orangentage" soll Ende 2019 im KiKA, demKinderkanal von ARD und ZDF, ausgestrahlt werden.