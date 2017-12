Orangensaft nicht nur zum Frühstück (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Orangensaft NYBOT Rolling":

Berlin (ots) -Wenn man sich einen schön gedeckten Frühstückstisch vorstellt,findet sich mit großer Sicherheit auch ein Glas Orangensaft darauf."O-Saft" wie er auch gerne abgekürzt wird, ist definitiv einFrühstücksklassiker. Und mit einem jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch von7,5 Litern ist er neben Apfelsaft der meistgetrunkene Saft inDeutschland.[1] Nicht nur als purer Saft macht er sich gut auf demFrühstückstisch, sondern auch als Zutat im morgendlichen Smoothieoder den derzeit schwer angesagten "Overnight Oats". Ein Grund fürseine Beliebtheit als Frühstückssaft ist sicherlich, dass das VitaminC im Saft dazu beiträgt, Müdigkeit zu verringern. Erstaunlich ist,dass Orangensaft bei anderen Gelegenheiten eher eine untergeordneteRolle spielt, denn auch mittags, abends und zwischendurch kann er mitseinen ernährungsphysiologischen Werten punkten.Aufgrund seiner hohen Nährstoffdichte wird Orangensaft von derDeutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) nicht in als Getränkeingestuft, sondern ist in die Gruppe der pflanzlichen Lebensmitteleingeordnet. Das drückt sich auch darin aus, dass gelegentlich einePortion Obst im Rahmen der "5-am-Tag"-Kampagne[2] durch ein GlasOrangen- bzw. Fruchtsaft ersetzt werden kann.Wer gerne Salat isst, kann mit einem Glas Orangensaft zur Mahlzeitdas ernährungsphysiologische Potenzial des Salats erst richtigfreisetzen. Das Vitamin C in Orangensaft trägt nämlich dazu bei, dassder Körper Eisen aus pflanzlichen Lebensmitteln besser aufnehmenkann. Besonders für Menschen, die kein oder kaum Fleisch essen, istdies wichtig, um die Eisenzufuhr zu erhöhen. Eine weitere guteEigenschaft vom Vitamin C: Es kann dabei helfen, Nitrit, wie es inSalaten vorkommen kann, unschädlich zu machen. Stichwort Vitamin C:Ein kleines Glas O-Saft (150 ml) deckt schon über 50 % des täglichenBedarfs.[3] Weitere relevante Inhaltsstoffe sind Kalium und Folat.Hier kann Orangensaft einen Beitrag leisten, die empfohlene Zufuhrvon 300 µg Folat-Äquivalenten pro Tag zu erreichen. Viele Erwachsenehaben diesbezüglich Nachholbedarf, denn laut der DGE bleiben Männermit 207 µg pro Tag und Frauen mit 184 µg pro Tag unter derEmpfehlung.[4]Wer tagsüber nur wenig Obst und Gemüse gegessen hat, der kannabends mit einem Glas Orangensaft die versäumte Vitaminzufuhrnachholen. Zudem kann ein Glas Saft helfen, den Flüssigkeitshaushaltdes Körpers wieder aufzufüllen, wenn das Trinken tagsüber zu kurzgekommen ist.Auch wenn man gerne Sport treibt, ist eine ausreichende Versorgungmit Vitamin C wichtig, da unter anderem Sport zu einem Anstieg vonsogenannten "freien Radikalen" führen und damit vermehrt oxidativeVeränderungen im Körper hervorrufen kann. Das Vitamin C imOrangensaft kann dazu beitragen, die Zellen vor diesem oxidativenStress zu schützen. Darüber hinaus kann eine isotonischeFruchtsaftschorle dabei helfen, die Nährstoffverluste durch Sportauszugleichen. Viele denken beim Stichwort Schorle zuerst anApfelschorle. Doch auch Orangensaft eignet sich aufgrund seinerspezifischen Zusammensetzung und insbesondere seines Zucker- undMineralprofils hervorragend für die Zubereitung einer selbstgemachten Fitnessschorle. Für vier Portionen werden 500 mlOrangensaft mit 500 ml Mineralwasser sowie einer Prise (1,5 g) Salzvermischt.Mit den richtigen Lebensmitteln kombiniert, sorgt Orangensaftübrigens für ein längeres Sättigungsgefühl nach dem Frühstück.Besonders effizient ist dabei das Zusammenspiel von Orangensaft,Vollkornbrot, Joghurt und Ei. Natürliche Zucker sorgen zusammen mitProteinen, Fett und Ballaststoffen für einen niedrigen GlykämischenIndex (GI) der Mahlzeit. So wird das Sättigungsgefühl verlängert unddas Verlangen nach Zucker verringert.[1] Verband der deutschen Fruchtsaftindustrie e.V. (VdF), Daten undFakten 2016, https://www.fruchtsaft.de/branche/daten-und-fakten[2] https://www.5amtag.de/wissen/was-ist-5-am-tag/[3] Berechnung auf Basis des DGE-Referenzwerts von 95 mg VitaminC/Tag für erwachsene Frauen[4] http://www.dge.de/wissenschaft/weitere-publikationen/faqs/folat/Pressekontakt:Informationsinitiative "Fruit Juice Matters"c/o WPR COMMUNICATIONJanine Lage-SchulteInvalidenstraße 3410115 BerlinTel.: 030/440388-12Fax: 030/440388-20E-Mail: fruitjuicematters@wprc.deOriginal-Content von: Fruit Juice Matters c/o Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie e. V. (VdF), übermittelt durch news aktuell