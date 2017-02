Orange is the new success / SelectionStore revolutioniert das Curated Shopping

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Essen (ots) - Die Software-Agentur Q.One mit dem orange-farbenen"Q" im Logo hat mit dem Produkt "SelectionStore" eine revolutionäreLösung für kuratiertes Online-Shopping vorgestellt. Blogger,Influencer oder Verlage können mit der SelectionStore Technologieihren Kunden beliebige Produkte direkt zum Kauf anbieten. Und zwarnicht, wie bisher, über Affiliate-Links, sondern über einen eigenen,zentralen und Shop-übergreifenden Warenkorb."Alle Content Anbieter waren bisher gezwungen, denKauf-interessierten Kunden auf die jeweiligen Shops zu verlinken.Damit endete für sie die Kundenbeziehung ziemlich abrupt.", erklärtCarsten Puschmann von Q.One. "Mit unserer Lösung können sie nun jedesProdukt aus beliebigen Online-Shops direkt in ihrem Kontext kaufbarmachen."Innovativ ist vor allem der zentrale Warenkorb: musste sich derKunde bisher für jeden Kauf mühsam durch die Checkout-Formulare dereinzelnen Shops quälen, genügt nun ein einziger Klick, um beliebigeProdukte zu kaufen, ohne die jeweilige Content-Seite verlassen zumüssen. Einmal die persönlichen Daten eingegeben, werden diese nachAbsenden der Bestellung im Hintergrund automatisch an die einzelnenShops weitergegeben."Diese fast magische Fernsteuerung der einzelnen Shops hat unszahlreiche Personenjahre Entwicklung gekostet. Schließlich wollen wirnicht, dass der Blogger Shop-Betreiber wird und sich um Kundenfragenoder Retouren kümmern muss, sondern der Kauf soll nach wie vor direktin den jeweiligen Shops erfolgen - nur automatisch und über einenzentralen Warenkorb", betont Carsten Puschmann.Auch Print Medien werden über eine eigene App unterstützt: Appstarten, Webcode oder QR-Code abfotografieren, schon liegt dasProdukt im Warenkorb. Um das gesamte Bestell- und Affiliate-Handlingkümmert sich Q.One.Einen größeren Test hat die Q.One Ende 2016 zusammen mit derDeutschen Bahn durchgeführt: Im Rahmen der WLAN Initiative der Bahnin den ICE konnten Produkt Highlights von Top-Shops (u.a. Tchibo,GALERIA Kaufhof, redcoon, Douglas) in einem bahn.select Shop übereinen zentralen Warenkorb direkt gekauft werden. Ein Live-Betriebwird gerade zusammen mit der Bahn geplant. Parallel führt die Q.OneGespräche mit mehreren Verlagen, Kundenbindungsprogrammen undAffiliate-Publishern über die Lizenzierung der Technologie.Details unter www.selection-store.net und www.q-one.com.Pressekontakt:Q.One GmbHCarsten Puschmannladbecker Strasse 433-43545329 EssenTel.: +49 (0) 201 857 888 0selectionstore@q-one.comwww.q-one.comOriginal-Content von: Q.One GmbH, übermittelt durch news aktuell