Orange S.A. Aktie: Orange möchte sich künftig stärker auf die wachsenden Schwellenländer konzentrieren

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Orange konnte im 1. Halbjahr an das leichte Wachstum von 2017 anknüpfen. Der Umsatz stieg um 0,9% auf rund 20,3 Mrd €. Die entscheidenden Wachstumsimpulse kamen aus Afrika und dem Mittleren Osten. Hier konnte ein Umsatzplus von 5,7% erzielt werden. In Frankreich lag das Plus nur bei 1,4%. Auf den restlichen Absatzmärkten ging der Umsatz sogar zurück. Der Markt ist in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.