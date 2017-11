Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Herbst in Deutschland. Die Tage werden kürzer und der Winter stehtvor der Tür. Sonne und Tageslicht werden zu einem seltenen Gut undviele von uns verfallen langsam aber sicher in den berühmtenWinterblues. Auch unser Immunsystem zeigt sich jetzt anfälliger fürErkältungskrankheiten, daher ist es zu dieser Zeit umso wichtiger,auf eine ausreichende Vitamin- und Nährstoffzufuhr zu achten. EinGlas Orangensaft deckt nicht nur mehr als 50 Prozent des täglichenBedarfs an Vitamin C, sondern enthält zudem weitere, für den Körperwichtige Nährstoffe. Besonderer Vorteil im Winter: Das Vitamin C inOrangensaft trägt zur normalen Funktion unseres Immunsystems bei undkann zudem Müdigkeit und Erschöpfung reduzieren. Mit anderen Worten:byebye Winterblues.Vitamin- und Nährstoffversorgung im Winter...Die meisten Deutschen essen zu wenig Obst und Gemüse. Gerade imWinter, wo unser Immunsystem auf Grund des Wetters oft anfälliger fürErkältungskrankheiten ist, müssen wir jedoch auf eine gesunde undausgewogene Ernährung achten. "5 am Tag" lautet die Empfehlung derDeutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE), denn fünf Portionenfrisches Obst und Gemüse sollte jeder von uns täglich zu sich nehmen.Aber Hand aufs Herz: Wer schafft das wirklich immer? VieleErnährungsexperten sind sich deshalb einig, dass eine Portion Obst amTag gelegentlich durch ein Glas Saft ersetzt werden kann. BesondersOrangensaft kann uns dabei helfen, fit durch den Winter zu gelangen.Mit seinem hohen Vitamin C-Gehalt trägt er nämlich zu einer regulärenFunktion des Immunsystems bei und kann zudem Müdigkeit undErschöpfung reduzieren. Ein kleines Glas (150 ml) Orangensaft decktmit 54 mg bereits mehr als 50 % unseres täglichen Vitamin-C-Bedarfsund liefert zudem weitere, für den Körper wichtige Nährstoffe wieFolat und Kalium. Dabei ist es übrigens unerheblich, ob es sich umeinen Direktsaft oder einen Orangensaft aus Fruchtsaftkonzentrathandelt. Gemäß den gesetzlichen Vorschriften muss die Qualität einesaus Konzentrat hergestellten Safts mit der eines Direktsaftsgleichwertig sein.Dass Vitamin C für den Menschen wichtig ist, haben wir schon oftgehört. Doch was passiert eigentlich, wenn wir nicht genügend VitaminC zu uns nehmen? Liegt ein dauerhafter Mangel vor, kann das zuGelenkschmerzen, einer schlechten Wundheilung und Infektionen führen.Da der menschliche Körper Vitamin C nicht selbst herstellen kann,müssen wir darauf achten, durch unsere Ernährung genügend davonaufzunehmen. Und Vitamin C ist ein Allroundtalent. Neben den bereitsgenannten Effekten trägt es auch zu einem normalenEnergiestoffwechsel bei. Trinkt man Orangensaft zur Mahlzeit, kannzudem durch das Vitamin C die Eisenaufnahme aus pflanzlichenLebensmitteln verbessert werden. Da es die natürliche Kollagenbildungunterstützt, kann es sogar einen Beitrag für die Funktion unsererKnochen, Haut und Zähne leisten.Unsere Rezeptidee, passend zum nahenden Winter:ORANGENPUNSCH MIT INGWER UND ZITRONENGRASZutaten für 4 Gläser:1 Orange, 80 g Ingwer, 8 Stängel Zitronengras, 140 g Palmzucker,400 ml Orangensaft, 400 ml rosa Grapefruitsaft,100 ml Orangen-SanddornnektarUND SO GEHT'S:Orange heiß waschen, trocknen, in sehr dünne Scheiben schneiden.Ein Stück Ingwer längs in 4 dünne, dekorative Scheiben schneiden,Rest grob raspeln. Zitronengras - bis auf 4 Stängel zum Garnieren -klein schneiden und in einem Mörser leicht zerdrücken. Zusammen mitgeraspeltem Ingwer, Palmzucker, Säften und Sanddornnektar bis kurzunter dem Siedepunkt erhitzen. Herd ausschalten, zugedeckt 5 Minutenziehen lassen, durch ein feines Sieb passieren, in passende Gefäßefüllen. Mit Zitronengras, Ingwer- und Orangenscheiben garnieren.