Orange Economy macht in Kolumbien bereits fast 3 % des BIP aus

Madrid (ots/PRNewswire) -- Zwischen 2007 und 2017 war Bogotá mit mehr als 400 Millionen Dollardas Hauptziel für neue ausländische Direktinvestitionen in denkolumbianischen Markt und übertraf damit São Paulo, Miami undBuenos Aires- Ein Kostprobe für kolumbianisches Talent aus diesem Sektor wird aufder MIPCOM mit einer Delegation von 16 Unternehmen, angeführt vonProColombia, präsent seinDie Orange Economy ist auf dem Weg dahin, eine der großenwirtschaftlichen Antriebskräfte Kolumbiens zu werden: die Welt desUnternehmertums, der Technologie und der kreativen Branchen machtbereits fast 3 % des BIP des lateinamerikanischen Landes aus - diesist das Dreifache des Beitrags von Kaffee und fast das 1,5-Fache desBeitrags des Bergbaus.Kolumbien möchte sich als ein oranges Symbol positionieren, dieFarbe von Kultur und Kreativität. "Die Orange Economy zu fördern isteine der höchsten Prioritäten der Regierung. In ProColombia haben wirhervorragende Absatzchancen bei der Entwicklung von Software, Filmen,Fernsehprogrammen, Animation und Videospielen erkannt. Dies sindSektoren, deren Export um mehr als 30 % gewachsen ist", erklärteFlavia Santoro, Präsident von ProColombia, der kolumbianischenRegierungsorganisation zur Förderung von Investitionen, Exporten,Tourismus und der Marke des Landes im Ausland.Laut den Daten von Invest in Bogotá war die kolumbianischeHauptstadt zwischen 2007 und 2017 mit mehr als 400 Millionen Dollardas Hauptziel für neue ausländische Direktinvestitionen und übertrafdamit São Paulo, Miami und Buenos Aires.Entwicklung von audiovisuellen Inhalten: Kolumbien entwickelt sichzu einem idealen Drehort für Branchen wie Hollywood. AntonioBanderas, Tom Cruise, Will Smith und Mark Wahlberg sind einige derSchauspieler von internationalem Format, die in den vergangenenJahren Filme auf kolumbianischem Boden gedreht haben. Während 2013ein internationaler Film in Kolumbien produziert wurde, stieg dieseZahl in nur fünf Jahren auf 28 an.Ein Kostprobe dieser lebhaften kolumbianischen Branche wird aufder MIPCOM in Form von 16 Unternehmen an der Seite von ProColombiavertreten sein:1. Provideo SAS (http://www.provideotv.com/)2. Cumbia Films SAS (http://www.cumbiafilms.com/)3. Team Toon Studio SAS (http://www.teamtoonstudio.com/)4. Primetime Media SAS (http://www.ptmedia.tv/)5. Katapix Media SAS (http://www.katapix.com/)6. Metro Television SAS (http://www.metrotvla.com/)7. Incomsa S.A (http://www.incomsa.com/)8. Digitzfilm (http://www.digitz.wix.com/digitzfilm)9. Salabi SAS (http://www.salabi.net/)10. Zincotools (http://www.zincotools.com/)11. Televideo SAS (http://www.televideo.co/)12. Dynamo Producciones S.A (http://www.dynamo.net/home)13. Producciones GNR SAS (http://www.centauro.com/)14. AG Studios Colombia S.A.S (http://www.agstudios.com/)15. La Diana SAS (http://www.ladiana.co/)16. Creativivo SAS (http://www.creativivo.com/)Pressekontakt:MARIAN SAGREDOmsagredo@procolombia.co+34(91)577-6708 Ext 66008Original-Content von: Procolombia, übermittelt durch news aktuell