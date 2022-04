Orange Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo":

Für die Aktie Orange aus dem Segment "Integrierte Telekommunikationsdienste" wird an der heimatlichen Börse EN Paris am 25.04.2022, 23:06 Uhr, ein Kurs von 11.106 EUR geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Orange auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Orange-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Orange-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Orange vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 12,75 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 14,8 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (11.106 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Orange somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Orange. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Orange beträgt bezogen auf das Kursniveau 7,25 Prozent und liegt mit 1,98 Prozent über dem Mittelwert (5,28) für diese Aktie. Orange bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Buy"-Bewertung.

