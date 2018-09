Oral-B bringt die innovative Spezialzahncreme Oral-B Professional Zahnfleisch & -schmelz PRO-REPAIR gegen Zahnfleischprobleme auf den Markt (FOTO)

Schwalbach am Taunus (ots) -Zahnfleischprobleme betreffen fast jeden: Sie können Ursache fürschwerwiegende körperliche Erkrankungen sein, bleiben aber häufigunerkannt. Aktuell leiden rund 60 Prozent der Deutschen anZahnfleischproblemen, davon ganze 40 Prozent an Zahnfleischbluten .Die neue Oral-B Professional Zahnfleisch & -schmelz PRO-REPAIRZahncreme geht dem Problem auf den Grund - speziell entwickelt, umZahnfleischbluten zu reduzieren und Plaquebakterien zu bekämpfen. Mitihrer einzigartigen ActivRepair+ Technologie hilft sie dabei -klinisch bewiesen -, Zahnfleischbluten in nur drei Monaten um bis zu74 Prozent zu reduzieren und den Zahnschmelz vor Säureerosion zuschützen.Beim Thema Mundgesundheit denken viele nur an ihre Zähne, doch eingesunder Mund beginnt "an der Wurzel" - im Zahnhalteapparat. Oft istdeshalb die Überraschung groß, wenn der Zahnarzt plötzlich aufSchäden an Zahnfleisch und Knochen hinweist. Die Ursachen hierfürsind selten bekannt und Schmerzen treten meist erst auf, wenn esbereits zu spät ist. Viele Menschen halten es sogar für normal, wenndas Zahnfleisch blutet. Bleibt eine Behandlung aus, könnenZahnfleischprobleme jedoch zu chronischem Mundgeruch, Sensibilitätund sogar Zahnverlust führen, aber auch schwere Auswirkungen auf dieAllgemeingesundheit haben - sie werden zum Beispiel mit Frühgeburtenund Diabetes sowie Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen inVerbindung gebracht. Zudem gilt Zahnschmelzerosion als mit amschnellsten wachsendes Problem in der Mundgesundheit1. Die neueOral-B Professional Zahnfleisch & -schmelz PRO-REPAIR Zahncreme hilftmit ihrer einzigartigen ActivRepair+ Technologie, Zahnfleischblutendeutlich zu reduzieren und den Zahnschmelz vor Erosion zu schützen.Smartes Bakterien-Management dank ActivRepair+ TechnologieFür die Mundgesundheit ist ein cleveres Bakterien-Management das Aund O: Bakterien sind zwar wichtig für die Mundflora, produzierenjedoch auch Giftstoffe, die das Zahnfleisch angreifen. Die innovativeFormulierung der Oral-B Professional Zahnfleisch & -schmelzPRO-REPAIR Zahncreme mit der einzigartigen Kombination ausstabilisiertem Zinnfluorid und Zinnchlorid setzt genau hier an. Siehilft, Zahnfleischbluten zu reduzieren, den Zahnschmelz zuremineralisieren und schützt ihn vor Erosionen durch den Aufbau einerArt Schutzschild auf den Zähnen. Zinn reduziert dabei dieBakterienanzahl und verlangsamt den Stoffwechsel der verbleibendenBakterien. In Kombination mit Natriumhexametaphosphat wird zusätzlichVerfärbungen vorgebeugt.Erfolgreicher Anwendertest: Zahnärzte und Produkttester sindbegeistertDie Wirksamkeit der neuen Oral-B Professional Zahnfleisch &-schmelz PRO-REPAIR Zahncreme wurde im Rahmen eines Anwendertests inZusammenarbeit mit sieben hochkarätigen zahnmedizinischen Zentrenuntersucht. Dank ihrer überzeugenden Wirkstoffverbindung empfehlen 91Prozent der Tester die neue Oral-B Professional Zahnfleisch &-schmelz PRO-REPAIR. Auch Zahnärzte sind bereits von der neuen Oral-BZahncreme überzeugt: "Die Wirkstoffkombination aus Zinnfluorid,Zinnchlorid und Natriumhexametaphosphat birgt großes Potenzial beimBiofilmmanagement - zur Prophylaxe sowohl bei Karies als auch beiZahnfleischentzündungen", so Prof. Dr. Nicole Arweiler, Direktorinder Abteilung für Parodontologie der Philipps-Universität Marburg.Warnsignale beachten, regelmäßig zum Check"Ich erlebe es in meiner Praxis leider immer wieder, dassPatienten ihre Mundhygiene vernachlässigen, Warnsignale wieZahnfleischbluten, Entzündungen oder Schwellungen nicht ernst nehmenund sich daraus resultierende Zahnfleischprobleme dann auf dengesamten Zahnhalteapparat erstrecken", sagt auch Prof. Dr. RalfRössler, Dekan der University for Digital Technologies in Medicineand Dentistry in Luxemburg. "Neben einer gründlichenZahnpflegeroutine - morgens und abends Zähne putzen sowie dieregelmäßige Kontrolle durch einen Zahnarzt -, ist die Wahl einerspezialisierten Zahnpasta mit antibakterieller Wirkung ein wichtigesKriterium für gesunde Zähne und Zahnfleisch."Die neue Oral-B Professional Zahnfleisch & -schmelz PRO-REPAIR istin den Varianten Original, Extra Frisch und sanfte Reinigung, dieOral-B Zahnfleisch & -schmelz REPAIR in den Varianten Original undExtra Frisch für je 4,49 EUR (UVP), sowie die Oral-B Zahnfleisch &-schmelz REPAIR Mundspülung für 3,49 EUR (UVP) seit September 2018 imHandel erhältlich.Pressekontakt:MSL Germany, Otto-Messmer-Straße 1, 60314 Frankfurt am MainGesa Zerwas, Tel.: +49 69 6612 456 8343E-Mail: gesa.zerwas@mslgroup.comFirmenkontakt:Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHGStefan Vögeding, Communications Manager Oral Care DACH47 Rte. de Saint Georges - Petit Lancy, 1213 SchweizTel.: +41 (0) 58004-3428, E-Mail: voegeding.s@pg.comOriginal-Content von: Oral-B, übermittelt durch news aktuell