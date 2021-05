Oragenics-Aktie: Im regelrechten Abwärtsstrudel!

Leider befindet sich die Oragenics-Aktie bereits seit Anfang Februar in einem regelrechten Abwärtsstrudel. So ist der Kurs von in der Spitze 1,73 auf 0,49 EUR regelrecht abgestürzt. Auf der Oberseite zeigt sich ein fallender Trend. Idealerweise kann es den Bullen von Oragenics gelingen diesen Trend aufzulösen. Hierzu bedarf es eines Anstieges auf z.B. 0,65 EUR per Tagesschlusskursbasis. Dann wäre auch gleich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung