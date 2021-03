Oragenics-Aktie: Starke Korrektur- ABER…

Oragenics-Aktie: nach den fulminanten Anstiegen von 0,31 Euro bis auf in der Spitze 1,73 Euro gab es in den letzten Handelswochen eine kräftige Konsolidierung. Der Kurs viel schneller als er zuvor gestiegen war. Im Rahmen des Absturzes wurde der untere Fibonacci-Retracement-Bereich von 78,6 bis 88,7 % erreicht. In diesem Zuge ist auch der GD200 getroffen.

Für gewöhnlich sollte Oragenics jetzt ausreichend Unterstützung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung