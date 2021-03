Oragenics-Aktie: Kommen die Käufer noch einmal zurück?

Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

Anfang Januar startete die Aktie der Oragenics Inc. unterhalb des 50-Tagedurchschnitts einen neuen Anstieg. Dieser wurde bis zum 9. Februar fortgesetzt und ließ den Kurs in der Spitze auf ein Hoch bei 1,65 Euro ansteigen. Im Anschluss an das Hoch setzte eine scharfe Korrektur ein. Sie ließ den Kurs unter die 50-Tagelinie zurückfallen und am 5. März bei 0,56 Euro



