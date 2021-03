Oragenics-Aktie: Kehrt jetzt Ruhe ein?

Weitere Suchergebnisse zu "British American Tobacco":

Wem sprunghafte Kursbewegungen gefallen, der wird an der Oragenics-Aktie in den letzten Monaten viel Freude gehabt haben. Im Januar und Februar verging kaum ein Tag, an dem das Papier sich nicht mit hohem Tempo bewegt hätte. Leider ging es dabei aber nicht immer nur aufwärts.

Anfang Februar konnten die Bullen zunächst die 1-Euro-Marke nach oben durchkreuzen und die Kurse im Hoch bis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung