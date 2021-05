Oragenics-Aktie: Hui – Kurskorrektur setzt sich fort!

Die Oragenics-Aktie gibt es derzeit an der Börse zu Kursen von um die 0,57 Euro je Aktie zu kaufen, was in etwa eine Marktkapitalisierung von 65,8 Mio. Euro ausmacht. Einen besonderen Nervenkitzel beschert der Blick auf den Aktienchart. Im Laufe der letzten ein bis zwei Jahre explodierte der Aktienkurs bereits zweimal von grob 0,4 bis auf 1,2 Euro je Aktie. Steht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung