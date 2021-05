Oragenics-Aktie: Fehlt den Anlegern das Vertrauen?

Der Vorstand von Oragenics veröffentlichte in der laufenden Woche einen Brief an die Anleger. In dem recht umfangreichen Schreiben ist unter anderem zu lesen, dass trotz einiger Veränderungen in der Führungsetage die laufenden Projekte unverändert so schnell wie möglich vorangebracht werden sollen.

