Oracles Moat erhält ABC-Zertifizierung für Video-Viewability-Messung

ABC UK stellt für Moat ein neues Zertifikat für seine in diesemJahr zum ersten Mal verfügbare Video-Viewability-Lösung ausNew York (ots/PRNewswire) - Oracles Moat, ein SaaS-Anbieter fürAnalysen und Messungen mit Schwerpunkt auf der Bereitstellung vonProdukten für Marketer und Publisher, wurde von dem unabhängigenVerifikationsanbieter ABC UK nach den Vorgaben von JICWEBS (http://www.jicwebs.org/viewability-product-principles/principles?start=1) fürdie Video-Sichtbarkeitsmessung (Video Viewability Measurement)zertifiziert.Moat hat sich schon seit langem dazu verpflichtet, auf der ganzenWelt unabhängige Viewability-Messungen zur Verfügung zu stellen. ImJahr 2014 erhielt Moat das erste ABC-Zertifikat für dieViewability-Messung für Desktop-Anzeigen. Im September 2017 hat Moatalle 32 strengen Tests in verschiedenen Verhaltensszenarien undBrowsern bestanden, um die Erfüllung aller Vorgaben für dasABC-Zertifikat für die Sichtbarkeit von Desktop-Videos zusicherzustellen."Moat hat sich zum Ziel gesetzt, Analysen und Messungen zuliefern, die den Bedürfnissen unserer Kunden und Partner auf derganzen Welt gerecht werden", sagte Jonah Goodhart, SVP von OracleData Cloud und Mitbegründer von Moat. "Die Zeit, die Verbraucher inden letzten fünf Jahren in Großbritannien mit digitalen Videosverbrachten, ist um 115 Prozent gestiegen. Zur Unterstützung diesesWachstums ist die Bereitstellung nachvollziehbarer Messungen sogarnoch wichtiger geworden. Durch den Erhalt desVideo-Viewability-Zertifikats von ABC bereits im ersten Jahr, in demwir dies anbieten, verdeutlichen wir den fortgesetzten Schwerpunktvon Moat auf Videos.""Es ist großartig, dass Moat die Viewability-Zertifizierung vonABC für Desktop-Videos erhalten hat. Wir wissen, dass Moat schon seitlangem einer der führenden Anbieter für Videomessungen ist und wirunterstützen alle Unternehmen, die sich für bessere Analysen,Einblicke und Sichtbarkeit für Werbekunden einsetzen", sagt JamieWest, Group Director of Advanced Advertising bei Sky."Wir freuen uns sehr, dass wir Moat ihr erstes Zertifikat fürVideo-Viewability ausstellen konnten. Dieses neue Zertifikatdokumentiert, dass die Video-Viewability-Messlösung von Moat denbranchenüblichen Normen von JICWEBS entspricht. Sie zeigt außerdemeine Verpflichtung zu Transparenz, was für das weitere Wachstum desVertrauens und der Vertrauensbildung in der Branche für den digitalenAnzeigenhandel von entscheidender Bedeutung ist", sagte SimonRedlich, Chief Executive von ABC.Für weitere Informationen über die Viewability-Zertifizierungenvon ABC für Moat gehen Sie bitte zuhttps://www.abc.org.uk/Certificates/48878784.pdf.Informationen zu MoatMoat ist ein globaler Analytikanbieter, dessen Schwerpunkt daraufliegt, Marken und Publisher effektiver zu machen. VonAufmerksamkeitsmetriken und Informationen in Echtzeit bis hin zuplattformübergreifenden Messungen und neuen Währungen bietet MoatLösungen, mit denen Branding und Storytelling noch besserfunktionieren. Zum Produktumfang gehören Moat Pro, das detaillierteMomentaufnahmen von Werbeaktivitäten im Web liefert, und MoatAnalytics, eine Messplattform, die über traditionelle Metriken wieImpressionen oder Klicks hinausgeht und sich auf Aufmerksamkeitkonzentriert. Moat wurde 2017 von Oracle übernommen und bleibtweiterhin eine unabhängige Plattform innerhalb der Oracle Data Cloud,die Daten und Analysen nutzt, um Medien für führende Marketer undPublisher zu verbessern. Die größten Marken und Publisher der Weltverlassen sich auf Moat als Partner ihres Vertrauens. Für weitereInformationen über Moat besuchen Sie bitte http://www.moat.com.Informationen zu OracleDie Oracle Cloud bietet komplette SaaS-Anwendungssuites für ERP,HCM und CX sowie Best-in-Class-Datenbanken Platform as a Service(PaaS) und Infrastructure as a Service (IaaS) von Rechenzentren inganz Amerika, Europa und Asien. Weitere Informationen über Oracle(NYSE:ORCL) finden Sie auf der Website oracle.com(https://www.oracle.com/index.html).MarkenzeichenOracle und Java sind eingetragene Markenzeichen der OracleCorporation und/oder ihrer verbundenen Unternehmen. Andere Namen sindMarkenzeichen ihrer entsprechenden Eigentümer.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/605319/o_redbadge_digital_master.jpgPressekontakt:Simon JonesPR für Oracle+1.415.856.5155sjones@blancandotus.comOriginal-Content von: Oracle Corporation, übermittelt durch news aktuell