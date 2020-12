Oracle Corporation: So wollen sie das Impfstoffprogramm übernehmen!

Weitere Suchergebnisse zu "Oracle":

Der Tech-Gigant Oracle Corporation (NYSE:ORCL) plant, eine führende Rolle im COVID-19-Impfstoffprogramm zu übernehmen, indem er eine Technologie bereitstellt, die den Fortschritt der Bemühungen in Echtzeit zeigt, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Was geschah

Oracle hat Anfang 2020 eine nationale Datenbank für elektronische Gesundheitsdaten und andere Anwendungen entwickelt und eingeführt, um COVID-19-Daten zu sammeln und zu analysieren.

