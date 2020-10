OraSure Technologies: Retter von Zuhause?

Aktien von OraSure Technologies, Inc. (NASDAQ:OSUR) stiegen am Montag stark an, nachdem das Diagnostikunternehmen sagte, dass das Speichelsammelgerät seiner DNA Genotek-Tochtergesellschaft, das beim COVID-19-Test verwendet wird, für den Notfallgebrauch zugelassen wurde.

Was geschah

Das in Bethlehem, Pennsylvania ansässige Unternehmen OraSure sagte, dass das OMNIgene ORAL von DNA Genotek – ein Speichelsammel- und Stabilisierungsgerät – für den Notgebrauch zugelassen worden sei.

