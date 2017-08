Optionsstrategen on Tour

Heute schreibe ich diese Zeilen aus einem Hotelzimmer in Hannover, denn in der Stadt aus der Altkanzler Schröder, Ex-Bundespräsident Wulf und „Höhle der Löwen“-Juror Maschmeier kommen, habe ich heute einen wichtigen geschäftlichen Termin. Wie ja der eine oder andere weiß, werden wir in den kommenden Monaten einen eigenen Fonds auflegen, um einer breiteren Anlegerschaft, die nicht selbst aktiv an den Märkten tätig sein möchte, die Möglichkeit zu bieten, an unserem Handel teilzuhaben. Mein heutiger Termin dient der Vorbereitung dieses Fonds.

Und was macht man, wenn man unterwegs ist und den Abend nicht allein im Hotelzimmer verbringen möchte? Ja, genau, man trifft sich mit Gleichgesinnten. Und so habe ich mich gestern Abend mit rund 20 „Optionsstrategen“ hier in Hannover zu einem Traderstammtisch getroffen. Über unsere Facebook Gruppe „Die Optionshändler“ wurde dieses Treffen kurzerhand organisiert und so trafen wir uns dann gestern Abend in einem gemütlichen Brauhaus zu einem Austausch. Vom langjährig erfahrenen Börsianer bis zum „Frischling“ war alles dabei und wir haben stundenlang über Börse, Optionen und die Welt geredet, Anekdoten ausgetauscht und ich habe viele Fragen beantwortet. An dieser Stelle ein Gruß an alle Teilnehmer, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Euch zu treffen.

Interessant ist, dass bei solchen Treffen immer wieder die gleichen Erkenntnisse der etwas erfahreneren Teilnehmer an die „Neuen“ weitergegeben werden. So kommt bei den Gesprächen immer wieder der Punkt zur Sprache, dass man zwar alleine auch eine Menge lernen kann und dass gerade die heutige Zeit sehr viele Möglichkeiten dazu bietet, dem Internet sei Dank. Wer aber wirklich tief in die Materie eindringen will und wer aus seinem Börsenhandel eine wirklich profitable Beschäftigung machen möchte, der muss über kurz oder lang eine professionell organisierte Ausbildung absolvieren. Einige Teilnehmer gestern waren Teilnehmer unseres Coaching Programms und diese haben mir persönlich wieder einmal bestätigt, dass erst dieser sehr intensive und mehrmonatige Kurs Ihnen die Sicherheit gegeben hat, um letztendlich selbst im Optionshandel erfolgreich zu werden. Nur wenn man von einem erfolgreichen Coach oder Mentor über einen längeren Zeitraum begleitet wird, gelingt es einem selbst, erfolgreich zu werden.

Ich selbst bin im Optionshandel heute ja auch nur deshalb so erfolgreich, weil ich eben auch die Gelegenheit hatte, bei mehreren sehr erfahrenen und erfolgreichen Händlern einen (bezahlten) Blick über die Schultern zu werfen und dies eben nicht nur mal einen Tag, sondern über Monate und Jahre hinweg.

Wenn Sie also wirklich ernsthaft daran interessiert sind, selbst ein erfolgreicher Optionshändler zu werden, dann schauen Sie sich doch einmal die Neuauflage unseres Webinars – „Optionshandel für kleine Konten“ oder mein neues „Coaching Stufe 2“ an. Natürlich gibt es keine Garantie, dass Sie durch die Teilnahme an so einer Ausbildung garantiert erfolgreich werden, aber die Weichen für den Erfolg sind dadurch auf jeden Fall gestellt.

Da ich in den kommenden Wochen noch das eine oder andere Mal unterwegs sein werde, bin ich sicher, dass wir noch etliche Trader Treffen werden organisieren können. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns dann ja auch einmal?

Ein Beitrag von Jens Rabe.