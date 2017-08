Optionsscheine: Starke Strategien für schwache Märkte (Teil 1)

Die Volatilität ist derzeit am Boden. Daraus ergeben sich reizvolle Chancen, sollte wieder Bewegung in die Kurse kommen. Bei der Optionsscheinstrategie namens „Straddle“ ist dabei sogar die Richtung egal.  Mit Beginn des Sommers scheint sich auch der DAX in den Urlaub verabschiedet zu haben. Nach der Rekordjagd im ersten Halbjahr verliefen die vergangenen Wochen trotz leichter...