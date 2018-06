Optionsscheine: DZ BANK/CALL/SCHAEFFLER AG INHABER-VORZUGSAKT.O.ST O.N/15/1/21.06.19

Die Schaeffler AG gilt als einer der größten Autozulieferer in Deutschland und befindet sich damit in einem klaren Wachstumsmarkt. Zwar lässt die Nachfrage auf dem Heimatmarkt zuweilen zu wünschen übrig, dafür geht es in Asien umso rasanter vorwärts. Wer in den Call auf Schaeffler der DZ Bank investiert, kann dem Unternehmen nur wünschen, dass es von den Absatzzahlen in Asien so ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Ethan Kauder.