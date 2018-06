Optionsscheine: DZ BANK/CALL/DAX PERFORMANCE INDEX/13100/0.01/19.06.19

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Bei der Frage danach, in welche Richtung sich der DAX entwickeln wird, haben oft selbst Laien eine klare Meinung. Wer sich seiner Sache aber wirklich sicher ist, der kann damit nicht nur am Stammtisch prahlen. Der Call auf den DAX Performance Index von der DZ Bank gibt Anlegern die Möglichkeit, direkt auf eine bestimmte Entwicklung zu setzen. In diesem konkreten Fall ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Ethan Kauder.