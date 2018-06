Optionsscheine: COMMERZBANK/PUT/DAX PERFORMANCE INDEX/13000/0.01/21.12.18

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Bis hierher und nicht weiter. Das werden Anleger dem DAX zuflüstern, die in den Optionsschein Put auf Dax Performance Index 13.000 der Commerzbank investiert haben. Aus ihrer Sicht darf der DAX bis zum Bewertungstag am 21. Dezember 2018 höchstens 12.999 Punkte erreichen. Erlaubt er sich auch nur einen Punkt mehr, so verfallen die Optionsscheine einfach und das ganze schöne Geld ist ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.