Optionsscheine: COMMERZBANK/CALL/DIALOG SEMICONDUCTOR PLC/36/0.1/20.09.19

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Für Dialog Semiconductor hängt dieser Tage viel vom wichtigsten Kunden Apple ab. In der Branche mehrten sich zuletzt Gerüchte, wonach Apple für seine Smartphones künftig nicht mehr auf Dialog angewiesen sei und die entsprechenden Chips stattdessen selbst fertige. Dass es dazu kommt, steht mittlerweile kaum noch in Frage. Nur wann es soweit sein wird, das steht noch in den Sternen.

Wer in ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.