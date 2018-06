Optionsscheine: BNP/CALL/DAX PERFORMANCE INDEX 14000/0.01/15.03.19

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Wird der DAX am 15. März 2019 über der Marke von 14.000 Punkten stehen? Wäre das der Fall, so würden alle Inhaber des Optionsscheins BNP/CALL/DAX PERFORMANCE INDEX davon kräftig profitieren. Unmöglich ist dieses Ziel sicherlich nicht zu erreichen, immerhin kletterte der DAX Ende 2017 schon auf mehr als 13.000 Punkte. In der ersten Hälfte des Jahres 2018 ging ihm aber etwas ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.