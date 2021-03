Die Optionen dieser Woche: Das wichtigste hier!

Die breiteren Märkte

Die wichtigsten Indizes erlebten in der vergangenen Woche volatile Schwankungen in beide Richtungen, bevor sie in etwa dort endeten, wo sie begonnen hatten. Der VIX kletterte am Donnerstag auf über 30, bevor er die Woche bei 25 beendete.

Bei Börsenschluss am Freitag preisten die SPY-Optionen für die kommende Woche eine Bewegung von etwa 2% in beide Richtungen ein.



