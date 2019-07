Optimismus der Wirtschaft weltweit auf dem Rückzug (FOTO)

Düsseldorf (ots) -- Wachsende Unsicherheit im deutschen Mittelstand- Frankreich und UK leicht optimistisch- China, Japan und USA schwächelnMittelständische Unternehmer in Deutschland rechnen in der zweitenJahreshälfte 2019 weiterhin mit weniger Wachstum und sinkendenUmsätzen. Diese Einschätzung teilen Mittelständler aus aller Welt undbewerten die Aussichten für eine wirtschaftliche Weiterentwicklungauch international immer pessimistischer, wobei die die Ausprägungregional uneinheitlich ist.Das ist das Ergebnis des aktuellen Grant Thornton InternationalBusiness Reports (IBR), einer halbjährlichen Umfrage unter rund 5.000Führungskräften mittelständischer Unternehmen in 35 Ländern.Damit setzt sich der Trend, der sich bereits vor einem halben Jahrangedeutet hat, unverändert fort: Weltweit gesehen, notiert der ausdieser Studie abgeleitete Optimismus-Index einen stark reduziertenWert von nur noch 32% - ein Rückgang um weitere sieben Prozentpunkte(39% im 2. Hj. 2018) und der schwächste Wert seit drei Jahren (26% im1. Hj. 2016). Zwei Drittel der Befragten sehen die Zukunft ihrereigenen Unternehmungen zudem pessimistisch.Stimmung deutscher Unternehmer weiterhin gedämpftIn Deutschland blicken nur noch 42% der Unternehmen zuversichtlichin die Zukunft. Noch vor einem Jahr stand der Optimismus-Werthierzulande auf seinem Allzeithoch von 80%. Damals blickten nacheiner Phase des starken Wirtschaftswachstums deutsche Mittelständlerso zuversichtlich in die Zukunft wie nie zuvor.Diese Zuversicht hat sich weitgehend verflüchtigt. Bezogen auf dieUmsatzentwicklung glauben aktuell nur noch schwache 28% der deutschenUnternehmer an ein Wachstum in 2019. Vor einem Jahr lag dieser Wertmit 64% noch deutlich darüber.Neben allgemeinen politischen und konjunkturellen Entwicklungenmachen 50% der befragten deutschen Unternehmen die fehlendeVerfügbarkeit von Fachkräften dafür verantwortlich.Leicht optimistischeres Bild in Frankreich und GroßbritannienEin etwas besseres Bild zeichnen Frankreich undüberraschenderweise auch Großbritannien. Frankreichs Mittelstandstabilisiert sich bei einem Wert von 29% und klettert im Vergleichzum 2. Halbjahr 2018 (23%) um sechs Prozentpunkte in die Höhe.Auch in Großbritannien ist der Glaube an einen Aufschwung leichtangestiegen, liegt mit 13% aber weiterhin deutlich unter dem Niveauvor dem Referendum (58%). Trotz des nicht enden wollenden BrexitDramas erwarten noch 38% der befragten britischen Unternehmen in denkommenden Monaten einen Umsatzanstieg. Während der letzten Befragungwaren es 31%. Dies ist in Anbetracht der aktuellen politischen Lageüberraschend.Auch wenn in beiden Ländern leichte Aufwärtsbewegungen zuverzeichnen sind, bleibt das Optimismus-Niveau insgesamt niedrig.China, Japan und die USA schwächelnIn China gehen die Erwartungen mittelständischer Unternehmenebenfalls stark zurück. Dort liegt der Rückgang bei 34 Prozentpunktenund nur noch 45% der chinesischen Unternehmer blicken positiv in dieZukunft (2. Hj. 2018: 79%).Japan, die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, hat mit großenUnsicherheiten innerhalb der Wirtschaft zu kämpfen. Nur 16% sindoptimistisch gestimmt, dagegen glaubt mehr als jeder zweite befragteMittelständler (57%) nicht an ein Wirtschaftswachstum (2. Hj. 2018:50%) in diesem Jahr.Auch die USA schwächeln: Hier gehen zwar noch 52% desMittelstandes von einem Wirtschaftswachstum aus und die Amerikanerliegen somit vor China und Japan, aber im Vergleich zum Vorjahr fielder Index hier ebenfalls weiter um sieben Prozentpunkte (2. Hj. 2018:59%).Der Rückgang der amerikanischen und chinesischen Erwartungen kannals Folge des andauernden Handelskrieges zwischen den USA und Chinagesehen werden. Die beiden Großmächte liegen dennoch mit ihremOptimismus-Index deutlich über dem globalen Wert.Unsicherheiten drücken StimmungDie schwindende Zuversicht in Europa ist vor allem auf dieandauernden politischen und - daraus abgeleitet - wirtschaftlichenUnsicherheiten zurückzuführen.Der kommende Brexit, die Uneinigkeit innerhalb der EU nach derWahl des Europäischen Parlamentes und der weitere Aufstiegnationalistischer politischer Parteien in den großen westlichenVolkswirtschaften wird von den befragten Führungskräften alsBedrohung für die wirtschaftliche Stabilität eingestuft. Derandauernde Handelskonflikt zwischen USA und China, die Krise amPersischen Golf und die schwächelnde Große Koalition in Deutschland -all diese Entwicklungen drücken auf die Konjunktur und dämpfen denOptimismus."Unsere Studie verdeutlicht die tragende Rolle politischerStabilität für wirtschaftlichen Erfolg. Sie ist im Prinzip ein Appellan die politische Vernunft und für klare Verhältnisse sowie dieKooperation auf internationaler Ebene. Auch die deutsche Politik mussihre Beiträge dazu leisten und eine klare Richtung vorgeben", erklärtJoachim Riese, Vorstandsvorsitzender der Warth & Klein Grant ThorntonAG.Über Warth & Klein Grant Thornton:Warth & Klein Grant Thornton gehört zu den zehn größten deutschenWirtschaftsprüfungsgesellschaften. Über 1.300 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter betreuen an zehn Standorten in Deutschland nebenbörsennotierten Unternehmen den großen Mittelstand. Traditionelle
Schwerpunkte der Arbeit der Gesellschaft sind Audit & Assurance,
Steuerberatung, Rechtsberatung sowie Private Finance und Corporate
Finance & Advisory Services.Die Gesellschaft berät weltweit im Netzwerk von Grant Thornton mit
rund 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an mehr als 700
Standorten in über 135 Ländern.Über den IBR:Der "IBR-International Business Report" von Grant Thornton befragt
mehr als 10.000 mittelständische Unternehmen aus allen Branchen und
Industriezweigen. Die Daten für die aktuelle Veröffentlichung
basieren auf Interviews mit 5.000 Vorstandsvorsitzenden,
Geschäftsführern oder anderen Führungskräften aus 35
Volkswirtschaften weltweit.