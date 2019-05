Optimierung der Bestände bei hoher Teileverfügbarkeit und Lieferfähigkeit

Stuttgart (ots) - Sind Ihre Bestände zu hoch? Ist Ihr Lager vollund Sie können trotzdem den geforderten Servicelevel nicht halten?Möchten Sie Ihren Lieferservicegrad erhöhen und gleichzeitig dieBestandskosten reduzieren? Haben Sie die passendenDispositionsstrategien zum Verbrauchsverhalten und denWiederbeschaffungszeiten Ihrer Artikel?Mit der Beantwortung dieser Fragestellungen werden dieverantwortlichen Logistiker und Disponenten ständig konfrontiert. Oftist es schwer vorherzusehen, welche Artikel in welcher Mengebevorratet werden müssen. Die Balance zwischen dem gewünschtemLieferservice und der erforderlichen Materialverfügbarkeit auf dereinen Seite sowie den dafür notwendigen optimalen Bestands- undLagerhaltungskosten auf der anderen Seite gilt es zu finden.Besonders in der Bevorratung von Ersatzteilen wird dies bei einerpermanent steigenden Artikelvielfalt und der trotzdem gefordertenhohen Lieferfähigkeit zu einem anspruchsvollen Unterfangen, dasintelligente wie konsequente Methoden und Vorgehensweisen erfordert.Die systematische Analyse des Verbrauchverhaltens der Artikel undein darauf angepasstes Dispositionsregelwerk ist der richtigeLösungsansatz.Mit Hilfe des ebp-eigenen Bestandsoptimierungstools können dierelevanten Stamm- und Bewegungsdaten, auch bei unglaublich großenDatenmengen, leistungsfähig analysiert und die jeweiligen Kenngrößengezielt ermittelt werden. Basierend auf den Ergebnissen werdenunter-schiedliche Varianten für Lieferservice und Bestands¬kostenentwickelt und vergleichend bewertet. Die dazu notwendigenDispositionsparameter sind zu definieren und ihre Auswirkungen aufdie relevanten Zielgrößen durch Simulation zu ermitteln. Mit diesemtoolbasierten Vorgehen kann bzw. sollte kontinuierlich dasDispositionsregelwerk verifiziert und bei Bedarf die notwendigenAnpassungen der Parameter (wie z.B. Sicherheitsbestände,Meldebestände, etc.) stattfinden, um so ein nach¬haltiges Optimum zuerreichen.Unabhängig davon, ob es sich um Rohware, Halbfabrikate oderkundenfertige Artikel handelt: Durch die Bestandsoptimierung mit demebp-Tool können wir Ihnen einen hohen Lieferservice gewährleisten,und dies bei vertretbaren Kosten für Bestände und Lagerlogistik. Mitder ebp-Beratungsmethode und dem Bestandsoptimierungstool, diederzeit in diversen Branchen sowohl in der Produktion als auch in derErsatzteillogistik auf großes Interesse stößt, entwickeln wir Ihneneine systematische, den jeweiligen Anforderungen angepassteDispositionsstrategie.Das ebp-Bestandsoptimierungstool kurz zusammengefasst:- Durchführung leistungsfähiger ABC/XYZ-Analysen im Sinne von BigData Analytics- Bildung sinnvoller Artikel-/Produktklassen und Zuordnunggeeigneter Dispositionsmethoden- Ermittlung der optimalen Dispositionsparameter je Artikelklasse,wie z.B. Meldebestand, Sicherheitsbestand, Höchstbestand,Servicelevel, etc.- Simulation unterschiedlichster Parameterszenarien undvergleichender Bewertung- Leichte Anpassbarkeit an die jeweilige Aufgabenstellung ohnegroßen Programmieraufwand- Standardisierte Übernahme der Daten aus den betrieblichenSystemen, wie z.B. SAP- Hohe Transparenz und gute Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse- Das Tool wird zunächst durch ebp-Berater im Rahmen einesBeratungsprojektes und danach bei Bedarf durch die Kunden selbsteingesetztDie ebp-consulting GmbH ist spezialisiert auf Optimierungsthemenim Supply Chain Management und bietet ihren Kunden kurzfristige, aberauch nachhaltige Lösungen. Egal ob im Maschinenbau, Handel,Medizintechnik, Lebensmittel-, Möbel-, Konsumgüter- undPharmaindustrie: Die ebp-consulting ist in vielen Branchen zu Hauseund hat durch viele erfolgreich abgeschlossene Projekte bewiesen,dass solche Optimierungsthemen nachhaltig zum Erfolg führen.Möchten auch Sie Optimierungsmaßnahmen in Ihrer Logistik oderentlang Ihrer Supply Chain durchführen, nehmen Sie jetzt Kontakt auf.Pressekontakt:Irene Kocher+49 711 391703 33irene.kocher@ebp-consulting.comwww.ebp-consulting.comOriginal-Content von: ebp-consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell