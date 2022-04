Optimiertes Online-Einkaufserlebnis: Experlogix kündigt Integration mit Microsoft Dynamics 365 Commerce an

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

South Jordan, Utah (ots/PRNewswire) -Experlogix, einer der führenden Anbieter von Cloud-basierter CPQ- (Configure, Price, Quote) und Dokumentenautomatisierungs-Software für Microsoft Dynamics 365 und Salesforce, hat heute die Integration mit Microsoft Dynamics 365 Commerce bekannt gegeben. Dynamics 365 Commerce ist eine Omnichannel-Lösung für den E-Commerce, mit der Einzelhändler eine Website erstellen, physische und digitale Geschäfte verbinden und das Kundenverhalten nachverfolgen können.Experlogix CPQ für Dynamics 365 Commerce begleitet Kunden und Wiederverkäufer bei der Auswahl gültiger Produktkonfigurationen über eine intuitive Benutzeroberfläche, zu der dynamische Visualisierungen sowie Upselling- und Crossselling-Meldungen gehören. Logikbasierte Regeln stellen die Optionskompatibilität und die Preisgenauigkeit sicher und generieren gleichzeitig vollständige Stücklisten, die für die Produktion in Dynamics 365 Operations bereit sind. Experlogix CPQ eliminiert Bestell- und Preisfehler, reduziert Produktrückgaben und bietet ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis per Selbstbedienung.„Die Unternehmen sind bestrebt, mit dem Wandel Schritt zu halten und suchen nach innovativen Tools, die eine bessere Kundenerfahrung ermöglichen. Experlogix CPQ integriert Produkt- und Preisintelligenz in Microsoft Dynamics 365 Commerce, um das ultimative Online-Einkaufserlebnis zu bieten", so Jeff Holway, Vice President für Vertrieb bei Experlogix.„Wir sind stets entschlossen, innovative Lösungen für die Microsoft Dynamics 365-Plattform bereitzustellen", erklärt Peter Willemse, Vice President of Product bei Experlogix. „Unsere Unterstützung für Dynamics 365 Commerce ist das jüngste Beispiel für unseren Wunsch, den Anforderungen der Unternehmen weltweit gerecht zu werden."„Unternehmen wie Experlogix schaffen durch die Integration ihrer Lösungen in Microsoft Dynamics 365 Commerce einen Mehrwert", so Brendan Sullivan, leitender Programm-Manager für Dynamics 365 Commerce bei Microsoft. „Die Produktintegration mit der CPQ-Software von Experlogix ist die Art von technologischer Lösung, die sicherstellt, dass Einzelhändler ansprechende digitale Schaufenster erstellen können, um ein einheitliches und maßgeschneidertes Erlebnis für den modernen Käufer zu bieten."Informationen zu ExperlogixExperlogix ist ein führender Anbieter von Cloud-basierter CPQ- (Configure, Price, Quote) und Dokumentenautomatisierungs-Software, die die komplexesten Produkte und Prozesse vereinfacht und humanisiert, um Arbeitsabläufe zu beschleunigen und für ein besseres Kundenerlebnis zu sorgen.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: Experlogix.comPressekontakt:Pamela Velentzas, Marketing-Leiterin,pvelentzas@experlogix.com, 1-866-961-9111 Durchwahl 248Original-Content von: Experlogix, übermittelt durch news aktuell